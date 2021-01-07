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Gündem
Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep) (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

'Koronavirüs testi yapacağız' diye kapıyı çaldılar, dehşeti yaşattılar

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evin kapısını çalan iki kişi, ''Koronavirüs testi yapacağız'' yalanıyla yaşlı çifti önce darbetti, sonra da kadının telefonunu alıp kaçtı. Büyük korku yaşadıklarını belirten Yahya Gökkaya, ''Kapıyı açar açmaz bana ve eşime 'Arkanızı dönün' dedi. Arkamızı döner dönmez biri benim başıma çöktü. Diğeri eşimin başına çökerek onun ağzını bezle kapatmaya çalıştılar. Boğuşma esnasında beni yere fırlattı. Eşimin telefonunu alarak kaçtılar'' diye konuştu.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya (73) ve Nevin Gökkaya (67) çiftinin evine giden iki kişi, 'Koronavirüs testi yapmaya geldik' diyerek içeri girdi. Kimliği belirsiz kişiler, Gökkaya çiftini yere yatırıp darbetti. Şüpheliler, Nevin Gökkaya’ya ait cep telefonunu alarak kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Büyük korku yaşadıklarını belirten Yahya Gökkaya, "Dün akşam kapı çaldı. Kapıyı açtım. 'Covid-19 ekibindeyiz koronavirüs testi yapmak için geldik' dediler. 'Ben daha dün hastaneden geldim' deyince gittiler. Yarım saat sonra tekrar geldiler. Kapıyı açar açmaz bana ve eşime 'Arkanızı dönün' dedi. Arkamızı döner dönmez biri benim başıma çöktü. Diğeri eşimin başına çökerek onun ağzını bezle kapatmaya çalıştılar. Boğuşma esnasında beni yere fırlattı. Eşimin telefonunu alarak kaçtılar" dedi.

Koronavirüs testi yapacağız diye kapıyı çaldılar, dehşeti yaşattılar

 

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