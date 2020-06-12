MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı
GeriGündem Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

DİYARBAKIR Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan F.S.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, bina dezenfekte edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan çalışmada, F.S.'nin temas ettiği 2 çalışma arkadaşı karantinaya alınırken, personellerden de numune alındı.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli F.S., dün gece yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan F.S., tedavi altına alındı. Filyasyon ekiplerince kurumda yapılan çalışmada, F.S.'nin aynı odada çalıştığı iki mesai arkadaşı evlerinde karantinaya alındı. Sabah, kurum binası dezenfekte edilirken, personel ise ateşleri ölçülerek içeri alındı. F.S.'nin çalıştığı kattaki personelden sağlık ekiplerince numune alınmasının ardından bina girişinde dezenfektan sayısı arttırılırken, yemekhane ve çay ocağı da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle