Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli F.S., dün gece yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan F.S., tedavi altına alındı. Filyasyon ekiplerince kurumda yapılan çalışmada, F.S.'nin aynı odada çalıştığı iki mesai arkadaşı evlerinde karantinaya alındı. Sabah, kurum binası dezenfekte edilirken, personel ise ateşleri ölçülerek içeri alındı. F.S.'nin çalıştığı kattaki personelden sağlık ekiplerince numune alınmasının ardından bina girişinde dezenfektan sayısı arttırılırken, yemekhane ve çay ocağı da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.