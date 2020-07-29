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Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

Koronavirüs testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi karantinaya alındı

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Koronavirüs testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi karantinaya alındı
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KAYSERİ'de, koronavirüs(corona virüs) testi pozitif çıkan mobilya işçisi Nuh B.'nin (32) yaşadığı ev, karantinaya alındı.

Melikgazi ilçesindeki Anafartalar Mahallesi'nde yaşayan mobilya işçisi Nuh B., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Nuh B. hastanede tedaviye alınırken, eşi ve 2 çocuğu ise evde karantinaya alındı. Ailenin oturduğu dairenin kapısına polis ekipleri tarafından şerit çekilerek, eve giriş ve çıkışlar yasaklandı. Dairede yaşayan ailenin yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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