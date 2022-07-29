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Koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin 'maske' umursamazlığı

#Maske#Koronavirüs#Test

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Covid-19 şüphesiyle test için hastaneye gidenlerin, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekti. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Kendinden şüphelenen bütün vatandaşlar, bir kere maske takıp mutlaka hastaneye başvurmalı ve test yaptırmalı" dedi.

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Kocaeli'nde koronavirüs vakaları artışa geçti. Covid-19 vaka yoğunluğu haritasına göre, birçok ilçe kırmızı renge döndü. Covid-19 tedbirleri neredeyse her yerde unutulurken, koronavirüs şüphesiyle hastaneye gidenlerin umursamazlığı dikkat çekti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Polikliniği'nde test için bekleyenlerin çoğunda maske olmadığı görüldü.

Koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin maske umursamazlığı

'BİR KERE MASKE TAKIP, HASTANEYE BAŞVURMALI'

Koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerin mutlaka maske takması gerektiğini belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Kendinden şüphelenen bütün vatandaşlar, bir kere maske takıp mutlaka hastaneye başvurmalı ve test yaptırmalı. Kendini mümkün olduğunca izole etmesi lazım. Çünkü etrafındakilere bulaştırma riski bulunuyor. Maalesef bu son varyantlarda bulaşma hızı çok fazla. Onun için kendini izole edecek, dinlenecek, iyi beslenecek. Zaten aşıları da olduysa; büyük oranda hafif şekilde hatta belli belirsiz şekilde geçirecektir" dedi.

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Koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin maske umursamazlığı

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#Maske#Koronavirüs#Test

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