Koronavirüs test sonucu ne zaman, kaç günde çıkar? Test ne zaman yaptırılmalı? İşte merak edilen soruların cevapları

Coronavirüs test sonucu öğrenme ekranı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında koronavirüs test sonucu sorgulanabiliyor. Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yükleniyor. Test sonuçları ise 1 ila 3 gün içerisinde sonuçlanıyor.

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi.

İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz. PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir. Korona Virüs Belirtileri Nelerdir? · Yüksek ateş· Kuru şekilde öksürme· Halsizlik korona virüsün bilinen en yaygın belirtilerdir.Korona virüsün her hastalıkta olduğu gibi bazı hastalarda görülen fakat bazılarında da görülmeyen belirtileri de vardır. Bu belirtilerden bazıları:· Tat ve koku duyularında kayıp,· Burunda tıkanıklık,· Kırmızı gözler olarak bilinen konjonktivit· Boğazda ağrı hissetme,· Baş ağrısı görülmesi,· Kas veya eklemlerde ağrıların görülmesi,· Farklı tiplerde olabilecek cilt döküntüleri,· Midede bulantı ya da kusma olması durumu,· İshal görülmesi,· Üşüme hissiyatı veya baş dönmesi olarak sayılabilir.· Nefeste zorlanma olması,· İştahta kayıp yaşanması,· Bilinçte bulanıklık oluşması veya konfüzyon durumu,· Göğüste kalıcı bir şekilde ağrı veya basınç hissedilmesi,· Yüksek derecede ateş (38 ° C'nin üzerinde) belirtileri ise şiddetli belirtiler arasında gösterilir. Öncelikle yukarıda açıklanan belirtileri bulunan kişiler mutlaka test yaptırmalıdır. Yakın zamanda enfekte olmuş kişiyle yakın temasta bulunan kişiler kendilerini 2 hafta izolasyona almalıdır. Test sayısının sınırlı olduğu durumlarda ise öncelik sağlık çalışanları gibi enfekte olma riski yüksek olan kişilerdedir. Sonrasında ise sırada ağır hastalık riski bulunan kişiler özellikle de yaşlılar vardır.

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