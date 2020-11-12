Koronavirüs test sonuçları kaç günde çıkar? E Nabız corona virüs sorgulama ekranı
Covid-19 test sonucu, test yaptıran kişiler tarafından merak ediliyor. Hastanelerde burundan sürüntü alınacak uygulanan korona testi Sağlık Bakanlığı tarafından e Nabız üzerinden açıklanıyor. Semptomlu kişilere uygulanan koronavirüs testi e Nabız üzerinden T.C kimlik No ve barkod numarası girilerek öğrenilecek. Coronavirüs testi ne zaman kaç günde açıklanır? İşte, koronavirüs test sonucuyla ilgili ayrıntılar.
Covid-19 test sonucu, Koronavirüs dolayısıyla yetkili sağlık birimlerinde test işlemlerini yaptıran kişilerin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Burundan ve boğazdan sürüntü alarak gerçekleştirilen Covid-19 testi sonuçları, internet üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. Peki, Korona test sonucu kaç günde çıkıyor? İşte, Covid testi yaptıran kişilerin merakla araştırdığı E-Nabız korona test sonucu ekranı hakkında merak ettiği o bilgiler
Covid-19 test sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar aracılığıyla değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC KimlikNumaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
112 Acil Servisi E-Nabız’da
E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.
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