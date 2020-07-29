Koronavirüs test kitleri doğru sonuç veriyor mu? Fahrettin Koca açıkladı..
Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında sosyal medyada çokça konusu edilen koronavirüs testleri doğru sonuç veriyor mu sorusuna da cevap verdi.
Son günlerde medya ve sosyal medyada ilginç birkaç konu var.
Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının %40 olduğu ileri sürülüyor. Bu oran, gerçeğin yarısını bile ifade etmekten çok uzaktır. Doğru sonuç verme oranı %90'ın üzerindedir.
İkinci bir ABD'li ilaç şirketinin ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiği iddia ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili konu Bakanlığımızca da soruşturulmaktadır.
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