Koronavirüs test kitleri doğru sonuç veriyor mu? Fahrettin Koca açıkladı..

Son günlerde medya ve sosyal medyada ilginç birkaç konu var.

Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının %40 olduğu ileri sürülüyor. Bu oran, gerçeğin yarısını bile ifade etmekten çok uzaktır. Doğru sonuç verme oranı %90'ın üzerindedir.

İkinci bir ABD'li ilaç şirketinin ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiği iddia ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili konu Bakanlığımızca da soruşturulmaktadır.