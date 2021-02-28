MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! İstanbul'da yine aynı manzara
GeriGündem Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! İstanbul'da yine aynı manzara
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.02.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! İstanbul'da yine aynı manzara

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ise birçok vatandaşın maskesiz olduğu görülürken kalabalık dikkat çekti. Daha önce cezai işlem uygulanan ancak yine de dışarıda olan Fevzi Akgül, “Evde nasıl duralım? Ondan sonra hanımla kavga, çocuklarla kavga. Alışık değiliz. Mecburen çıkıyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs sürecince hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kağıthane Meydanı'ndaki kalabalık görüntüleri şaşkınlık yarattı. Cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik kısıtlama, Pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Kısıtlama günlerinde ise vatandaşların mağdur olmaması için saat 17.00'a kadar eve en yakın markete gitmek serbest. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirerek uzun süre dışarıda kalıyor, park ve bahçelere gidiyor. Evde duramadıklarını söyleyen vatandaşların mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Yasak kapsamında uygulanan cezai işlemlerden endişelenmeyen vatandaşların açıklamaları şaşırttı.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar İstanbulda yine aynı manzara
"EVDE DURULMUYOR, VAKİT GEÇMİYOR"

Kısıtlama saatleri içerisinde dışarıda kameralara yansıyan Turgut Yılmaz, “Doğrudur hava almaya çıktık. Yasak tedirgin ediyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım bunalıyoruz artık evde. O sebeple dışarı çıktık. Evde durulmuyor. Vakit geçmiyor. Şu anda uyarı vs. bir şey almadık henüz" dedi.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar İstanbulda yine aynı manzara
"DAHA ÖNCE CEZA ALDIK AMA NE YAPALIM EVDE DURULMUYOR"

Daha önce cezai işlem uygulanan ancak yine de dışarıda olan Fevzi Akgül, “Artık hiçbir şeyi umursamıyoruz yani. Daha önce ceza aldık. Daha ödemedik ama ödeyeceğiz. Yine dışarıdayım ama ne yapacağız mecbur. Evde nasıl duralım? Ondan sonra hanımla kavga, çocuklarla kavga. Alışık değiliz. Mecburen çıkıyoruz" diye konuştu. Mesut çiçek ise, “Evet yasak ama arada bir böyle temkinli olarak çıkmak lazım. Netice de evde durulmuyor. Sosyal mesafeye uyarak arada böyle kaçamaklar yapıyoruz" dedi.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar İstanbulda yine aynı manzara

12
Normalleşme en yakın onlar İşte mercek altındaki 30 il
Normalleşme en yakın onlar! İşte mercek altındaki 30 il
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Beşiktaş Sahilinde koronavirüs denetimi
Beşiktaş Sahili'nde koronavirüs denetimi 
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi