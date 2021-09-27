Koronavirüs tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan savcı Eyüp Akbulut'un babası koronadan yaşamını yitirdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Gözleri doldu, konuşmadı... Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşmadı... Aliyev'in zor anları! #Aliyev
Bursasporda büyük şok, korkunç tablo 15 milyon euro...Bursaspor'da büyük şok, korkunç tablo! 15 milyon euro...#Bursaspor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Bu kadarına da pes... CIAin skandal planı deşifre olduBu kadarına da pes... CIA'in skandal planı deşifre oldu!#Dünya
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyorEvde ilkel yöntemlerle başladı! Kocasının patronu oldu... Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor#KOSGEB
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
Tarihte bir ilk olacak Prenses Makodan radikal karar...Tarihte bir ilk olacak! Prenses Mako'dan radikal karar...#Prenses Mako
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
Skandal olayda yeni gelişme Engelli öğrenciye darp kameradaSkandal olayda yeni gelişme! Engelli öğrenciye darp kamerada#Aydın
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLERGündem Haberleri

Koronavirüs tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan savcı Eyüp Akbulut'un babası koronadan yaşamını yitirdi

#Koronavirüs#Eyüp Akbulut#Muammer Akbulut
Koronavirüs tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan savcı Eyüp Akbulutun babası koronadan yaşamını yitirdi

Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64) yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

BURSA (DHA) - Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, mayıs ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Akbulut'un Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut ise dün hayatını kaybetti. Muammer Akbulut'un cenazesi, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Camii'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koronavirüs tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan savcı Eyüp Akbulutun babası koronadan yaşamını yitirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Eyüp Akbulut#Muammer Akbulut