Koronavirüs tedbirlerini deldiler! Fatih'te 11 işletmeye ceza yağdı

Fatih genelinde koronavirüs denetimleri kapsamında dün gerçekleşen denetimlerde kapalı olması gereken saatlerde açık olan otellere ve işletmelere baskın düzenlendi. Polis ekipleri tarafından dün gece 23.30 sıralarında Fatih genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, tespit edilen 11 otel ve işletmeye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine" istinaden toplam da 600 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan işletmelerin faaliyetlerine son verildi.

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