Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 pazarcıya 'tezgah kapatma' cezası

Devrek Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen konusunda denetimlerini sürdürüyor. Halk pazarında denetim yapan ekipler, pazarcı esnafından 2 kişinin tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbirlerine uymadığını tespit etti. Devrek Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda 2 pazarcının tezgahı, 1 hafta süreyle kapatıldı. Bariyerlerle kapatılan tezgahların önüne, 'Bu tezgah sahibi pandemi kurallarına uymadığından belediye encümeninin aldığı kararla kapatılmıştır' yazlı afiş asıldı.



'SÜREKLİ DENETİM YAPIYORUZ'



Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, halkın sağlığının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Salgınla mücadele kapsamında sürekli denetimler yaptıklarını kaydeden Bozkurt, "Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimlerde sebze ve meyve tezgahı açan 2 esnafın pandemi kurallarını ihlal ettiğini, alınan tedbirlere uymadığını saptadık. Pandemi kurallarına uymayan bu esnafımızı bir haftalığına encümen kararıyla pazardan men ettik. Vatandaşlarımızın düzenli şekilde pazardan alışveriş yapmaları için sık sık kontrollerimiz devam ediyor. Pazarcı esnafımızı da pandemi kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.



Devrek Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Sencer Sarı da 2 pazarcı hakkında halkın yoğun şikayetleri olduğunu belirterek, "Uyarılarımıza rağmen pandemi kurallarına uymadığı için halkımızın da yoğun şikayeti üzerine böyle bir uygulamaya gittik. Burada da afiş asarak halkımızı bilgilendirdik" diye konuştu.