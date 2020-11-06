Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not

İstanbul genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından İstanbul Valiliği denetimlerini sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda Başakşehir Belediyesi Ziya Gökalp Pazar Alanı ve Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSM) bulunan lokanta ve restoranlarda geniş kapsamlı denetim yapıldı. Denetimlere Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ve Başakşehir Belediye Zabıta Müdürü Faruk Öztürk katıldı.

POLİS VE ZABITA EL ELE

Koronavirüs denetimlerinin ilk durağı Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan pazar alanı oldu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Uğur Turan, pazar esnafını koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi. Maske takmayan esnafa maske dağıtılarak gerekli uyarılar yapıldı. Ekipler, esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaya davet ederken, maske takan ve kurallara uyanlara da teşekkür etti.

Pazar alanında tezgah aralıkları ve seçmece ürün alınmaması konusunda uyarılar yenilendi. Denetimlere Organize Sanayi Bölgesi’nde devam edildi. Lokanta ve restoranlarda denetim yapan ekipler, oturma düzeni, hijyen ve mesafe kurallarını hatırlattı.

“HALKIMIZIN SAĞLIĞINDAN SORUMLUYUZ”

Tüm vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden Kaymakam Turan, "Amacımız vatandaş ve esnafımıza maske ve mesafe konusunda rehberlik yapmaktır. Bir yandan denetimlerimizi sürdürürken diğer taraftan esnafımızla sohbet ederek duyarlılıkları için teşekkürlerimizi ilettik. Esnafımızın maske ve tezgâhlar arasındaki mesafe konusundaki hassasiyetlerini gördüm. Kaymakamlık, belediye ve zabıta olarak denetimlerimize devam edeceğiz. Bizler halkımızın sağlığından sorumluyuz. Hiçbir mazeret üretmeden 7/24 koronavirüs ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda dikkat etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.