Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Beyoğlu'nda şok baskın...

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu gece 03.00'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada parti düzenlendiğini belirledi. Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan kafeteryaya giden özel denetim ekipleri, 30 yabancı uyruklu kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 102 bin TL, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 50 kişiye ise 136 bin TL olmak üzere toplam 238 bin TL cezai işlem uyguladı.



Ayrıca, binanın gündüz kafeterya olarak, gece ise alt katının eğlence mekânı olarak işletildiği tespit edildi. Nijerya uyruklu bir grubun partiyi organize ettiği ve davetiye yoluyla mekâna giriş yapıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin de aralarında 4 kişi gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürülürken, işletme zabıta tarafından mühürlendi.

BASKIN ANI KAMERADA

Partiye yapılan baskın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İçeride bulunan kişilerin rahat tavırları ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan kişilerin eğlence anları görüntülerde yer aldı.

5 YILDIZLI OTELDE TEDBİRLER UNUTULDU



'Çok yüksek risk' ile kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi.

Partide, sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

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