MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs tedavisi tamamlanan bebek, alkışlarla taburcu edildi
GeriGündem Koronavirüs tedavisi tamamlanan bebek, alkışlarla taburcu edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Koronavirüs tedavisi tamamlanan bebek, alkışlarla taburcu edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs tedavisi tamamlanan bebek, alkışlarla taburcu edildi
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, 17 gün önce dünyaya gelen ve burun akıntısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Adıyaman'da dünyaya gelen erkek bebek, anne ve babası tarafından 3 gün sonra burun akıntısı ve öksürük şikayetiyle yeniden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bebek tedaviye alındı. Henüz adı konulmamış olan bebeğin, anne ve babasının testi ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna katılan doktor ve sağlık personellerinin de yapılan testleri negatif çıktı. Hastanede tedavisine başlanan bebek, 14 gün süren tedavisi ve yeni testlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Anne ve babasına teslim edilen bebeğin 14 gün süreyle de evde karantinada kalacağı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle