Koronavirüs tedavisi için gittiği hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

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'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14,5 yıl hüküm giyen A.B., 6 ay önce cezasını çektiği cezaevinde koronavirüse yakalanınca tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.B. burada firar etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.B.’nin Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı. A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen A.B., Toprakkale T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.