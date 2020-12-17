Koronavirüs tedavisi görüyorlardı! 5 dakika arayla hayatlarını kaybettiler

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (KSBÜ) koronavirüs tedavisi gören eşlerden Zehra Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan 5 dakika sonra da eşi Murat Erdoğan’ın vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, teyzesi olan Zehra Erdoğan ve eşi Murat Erdoğan’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan çifti Kütahya'da toprağa verildi.