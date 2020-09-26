Son dakika haberi: Koronavirüs tedavisi görüyordu... İSTAÇ Genel Müdürü Canlı hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

Mehmet Tevfik Göksu: Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın Kovid-19 nedeniyle vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İBB ailesine başsağlığı diliyorum.

Ekrem İmamoğlu: Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim.

Meral Akşener: İBB İstaç Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Canlı’yı, Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.