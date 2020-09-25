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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi

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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, özel hastanede yoğun bakımda gördüğü tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek’in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylülde entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Başkan Böcekin tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcekin yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik seyri devam etmektedir. Klinik durumu stabil devam etmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi."

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