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Haber Giriş: 20.04.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce, taburcu oldu

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Koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce, taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ve tedavisi için hastaneye kaldırılan Muharrem İnce, eşiyle birlikte hastaneden taburcu olduklarını duyurdu.

Muharrem İnce, eşiyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu olduklarını duyurdu.

Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.

 

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