Koronavirüs tedavisi gören doktordan çağrı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmıVe korkulan oldu: AY.4.2 alarmı!#Koronavirüs
Şampiyonu aylar önceden açıkladılar 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...Şampiyonu aylar önceden açıkladılar! 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...#Süper Lig
İki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyorİki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyor#Çin
SİHAların öncü ismine veda Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdıSİHA'ların öncü ismine veda! Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdı#Özdemir Bayraktar
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
Taksicilerden sert tepki İBBnin kararı mahkemelik oluyorTaksicilerden sert tepki! İBB'nin kararı mahkemelik oluyor#Taksi
İzmirde yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detayİzmir'de yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detay#İzmir
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Elon Musk yine fark attı Dünyanın en zengin iki insanının toplamını bile geçtiElon Musk yine fark attı! Dünyanın en zengin iki insanının toplamını bile geçti#Elon Musk
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Defne Samyeli, Mustafa Sandala açtığı tazminat davasını da kaybettiDefne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı tazminat davasını da kaybetti#Defne Samyeli
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'#Koronavirüs
Evlilik teklifi eski eşleri kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandıEvlilik teklifi eski eşleri kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı#Kourtney Kardashian
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform ÇağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform Çağrısı#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

Koronavirüs tedavisi gören doktordan çağrı

#Adıyaman#Doktor#Aşı
Koronavirüs tedavisi gören doktordan çağrı

Adıyaman'da, koronavirüs tedavisi gören Patoloji Uzmanı Siraç Erten, (41), vatandaşlara aşı olun çağrısında buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından videosunu paylaştığı Erten, aşı olmayı ihmal ettiğini, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü belirterek, “Herkesten ricam aşılarını olsunlar bu Covid-19'a karşı tedbir alsınlar" dedi.

Haberin Devamı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Patoloji Uzmanı Siraç Erten, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan 3 çocuk babası Erten, çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yaklaşık bir aylık tedavinin ardından iyileşme sürecine giren Siraç Erten,'in yoğun bakım ünitesinde yattığı sırada, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulunduğu videoyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

'HERKESTEN RİCAM AŞILARINI OLSUNLAR'

Covid-19 aşısını ihmal ettiğini ve pişmanlık duyduğunu belirten ve herkesten aşılarını olmasını isteyen Dr. Siraç Erten, "Herkese merhabalar, ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasarlar aldı. Yaklaşık 1 aydır gördüğüm tedavi ile toparlandım. Hala tedavi almaya devam ediyorum. Çocuklarıma, aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar bu Covid-19'a karşı tedbir alsınlar" dedi.

İlgili Haberler:

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyumLions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Doktor#Aşı

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu