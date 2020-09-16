Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle entübe halde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Başkan Böcek'in, son 24 saat içerisinde durumunda değişiklik olmadığı, stabil düzeyde devam ettiği açıklandı.

Başkan Böcek'in durumuna ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."