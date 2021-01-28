Koronavirüs tedavisi devam eden hemşire Ümit Taş: Görevime dönmek istiyorum

Kayseri Tekden Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 1 çocuk babası Ümit Taş, 6 Ocak'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Taş, evde tedavisine başladı. Durumu ağırlaşan Taş, daha sonra çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Çalışırken hastalığa yakalandığı hastanede 18 gündür tedavisi devam eden Taş'ın, test sonucu negatife döndü. Tedavisi devam eden Taş, "Sonucum negatife döndü ve şikayetlerim azaldı. Sabırsızlıkla taburcu olup, görevimin başına dönmek istiyorum" dedi.



Taş, her türlü önlemi almasına rağmen hastalığa yakalandığını anlatarak, "Biz sağlıkçılar olarak aldığımız her türlü tedbire rağmen bu hastalığa yakalanıyorsak, vatandaşların iki kat daha fazla tedbir alması ve kurallara uyması gerekir. İnsanlar başkalarının hayatlarını maske takmayarak, mesafeye uymayarak riske etmesinler. Çok zor bir hastalık. Ben görev başında iken bu virüse yakalandım" ifadelerini kullandı.