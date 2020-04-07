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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 13:50,Son Güncelleme:/

Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı

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Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı
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TOKAT'ta koronavirüse yakalanan ev hanımı Elmas Doğan (42), 12 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Zile ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk annesi Elmas Doğan, koronavirüse yakalandı. Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Doğan, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 12 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Elmas Doğan, taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Doğan'ı, sağlık personeli alkışlarla evine gönderdi. Hastalığı yenerek taburcu olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Elmas Doğan, ''Kuru öksürükle yakalandım. Ben ev hanımıyım. Sadece çarşıya gidiyorum. Hastaneye başvurdum. Orası acile yönlendirdi. Orada tahliller yaptılar, doktorlarımız ilgilendi. Tahlillerim pozitif çıktığı için Tokat'ta sevk ettiler. Doktorlarımız tedavim esnasında çok ilgilendiler, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni arayarak destek olan sevdiklerime teşekkür ediyorum'' dedi.

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