MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs tedavisi biten Süleyman Soylu'dan ilk görüntü!
GeriGündem Koronavirüs tedavisi biten Süleyman Soylu'dan ilk görüntü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.11.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tedavisi biten Süleyman Soylu'dan ilk görüntü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs tedavisi biten Süleyman Soylu'dan ilk görüntü!
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katılıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Kasım günü taburcu olarak sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada; "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle