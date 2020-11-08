Koronavirüs tedavisi biten Süleyman Soylu'dan ilk görüntü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katılıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Kasım günü taburcu olarak sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada; "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek." ifadesini kullanmıştı.