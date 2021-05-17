Koronavirüs tansiyonu da yükseltti

Türkiye’de 2019 yılında 160 bin insan kalp, damar ve dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybetti. Bu hastalıkların altında yatan en önemli nedenlerden biri ise hipertansiyon. Her 3 yetişkinden 1’i yüksek tansiyona sahip.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde pandeminin getirdiği yaşam biçiminin sağlığı tehdit ettiğine dikkat çeken Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, 2020 yılının mart ayı itibarıyla evlere kapanmamızla birlikte daha sağlıksız bir yaşam biçiminin geliştiğine dikkat çekti. Türkiye’de ve dünyada halen en önemli ölüm nedeninin kalp, damar ve dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erol, şöyle devam etti:

“Ölüm nedeni olarak kalp krizi, inme gibi hastalıklar olduğunu görüyoruz. Ancak hipertansiyon tedavi edilirse bu hastalıklar da büyük ölçüde tedavi edilmiş olacak. Evlerde kapalı olsak da lütfen ev içinde egzersizlere, sağlıklı beslenmeye dikkat edelim. Sigarayı, alkolü bırakalım ve ilaçlarımızı kesmeyelim. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok güzel bir uygulama yaparak kronik hastalıkları olan kişilerin raporlarını uzattı. Böylece doktora gitmeden ilaçlarını almaya devam edebiliyorlar.”

ERKEKLER FARKINDA DEĞİL

Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 31.2’sinde hipertansiyon mevcut.

Türkiye ölüm istatistiklerine baktığımızda 2019 yılında tüm ölümlerin yüzde 37.1’i dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı.

Ülkemizde her 100 hipertansiyon hastasından yüzde 45’i tansiyonunun yüksek olduğunun farkında değil.

Erkeklerin yüzde 59’u, kadınların ise yüzde 33’ü hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyor.

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