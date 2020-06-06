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Ruhan YALÇIN - DHA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

Koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar!

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Koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar!
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Tekirdağ'da, yaşları 18'den küçük 2 erkek arkadaş, koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden, pencereden atlayarak kaçtı. Polis, yolda yürürken bulup yakaladığı ikiliyi, ambulansla hastaneye götürdü.

Çorlu ilçesinde yaşayan yakınlarında koronavirüs teşhis edilince tedbir amaçlı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşları 18'den küçük 2 arkadaş, tetkikleri yapılmadan, pencereden atlayarak kaçtı. Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine harekete geçen polis, ikiliyi yakalamak için çalışma başlattı. Otogar ile kentin önemli noktalarında arama yapan polis, arkadaşları Baykallar mevkisindeki üst geçitte yakaladı.

2 arkadaşın çevresinde güvenlik önlemi alarak kimseyi yaklaştırmayan polis hemen ambulans istedi. İkili, gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.

 

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