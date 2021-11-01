Koronavirüs sonrası sürekli uyuyordu! 4 yaşındaki çocuk Türkiye’de uyandı

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Romanya’da yaşayan Costan çiftinin 4 yaşındaki oğulları Eduard, 1,5 ay önce ailesiyle birlikte koronavirüs geçirdi. Enfeksiyonu atlattıktan 3 hafta sonra denize giden minik çocukta, mide bulantısı ve ateş görüldü. Doktorların menenjit olduğunu düşündüğü Eduard’a birçok antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavilere yanıt vermeyen, hastalığı iyice ilerleyen talihsiz çocuk, yemek yememeye, yürüyememeye ve sürekli uyumaya başladı. Ülkesinde doktorların ‘uyutun’ dediği minik çocuk, ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edildi. Eduard, İstanbul’da geçirdiği ameliyatlar sonrasında sağlığına kavuştu. Uyku halinden uzaklaşan çocuk, yeniden yürümeye, yemek yemeye başladı.

"BİRAZ DAHA KALSAYDI KOMAYA GİRECEKTİ"

Yaşadığı süreci anlatan anne Anka Costan, çocuğunun uyku halinde kalmasından çok korktuğunu belirterek, “Çocuk çok kötüydü biraz daha kalsaydı komaya girecekti. Buraya akşam geldi sabah da ameliyata girdi. Ameliyattan sonra çok iyi oldu. Yürümeye, yemeye başladı. Çabuk toparlandı” dedi.

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"TÜRKİYE’YE GETİRDİĞİM HALİYLE HİÇ ALAKASI YOK"

Yanlış tedavi sonrası Türkiye’ye ambulans uçakla geldiklerini belirten anne, “Çok memnunum. Getirdiğim çocuğumla hiçbir alakası yok. Konuşuyor, yürüyor. 3 hafta hiç yürümedi. Çok çok çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Hakan Şimşek’e de teşekkür eden anne Costan, “Hocam çocuğuma bir ameliyat yaptı ve hayatını kurtardı ona çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"SADECE SOLUK ALIP VERİYORDU"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Şimşek, Eduard’ın ilk geldiğinde sadece soluk alıp verebildiğini ve hiçbir şeye katılımı olmadığını söyledi.

Şimşek, “Önceki filmlerle tomografileri kıyasladık. Bu kıyaslamada gördüğümüz şey akut olarak gelişmiş bir hidrosefaliydi. Beyin içindeki dolaşan sıvı basıncının yakında dönemde kabul edilemeyecek, çocuğun da bunu tolere edemeyeceği şekilde yükselmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu hayati tehlike yaratan bir tablo” dedi.

"KORONAVİRÜS ENFEKSİYONLARINDAN SONRA GÖRÜLEBİLEN BİR TABLO"

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Hidrosefaliyi, çocuk ve gençlerde görülmeye başlanan koronavirüs enfeksiyonlarının artık etkilerinden biri olarak tanımlayan Op. Dr. Şimşek, “Bu durumun iyi yönetilmesi lazım. Hastamızın hızlı bir şekilde ameliyatını yaptık. Endeskopik olarak kapalı yöntemle operasyonu gerçekleştirdik. Aynı seansta hidrosefali tedavisi için spesifik bir ameliyat gerçekleştirdik. Kataterini taktık. 4-5 gün kadar içerdeki beyin omurilik sıvısını tahliye ettik. Bu esnada kültürlerimizi aldık. Ertesi gün ameliyattan sonra ufaklığın klinik tablosu düzeldi, hepimiz çok sevindik. Tekrar yaşama tutundu, ayıldı. Yemeye, oturmaya, yürümeye başladı, hareketleri düzeldi” diye konuştu.

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"LİTERATÜRDE BENZER VAKA SERİLERİ BİREYSEL BAZDA DA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Eduard’ın şu an gayet iyi durumda olduğunu belirten Op. Dr. Şimşek, “Hasta geldiği uçakta yolcu olarak dönecek. Koronavirüs enfeksiyonu sonraki dönemde beynin belli bölgelerine yerleşip orada kalıyor. Santral sinir sistemini hemen terk etmiyor. Dolayısıyla uzun dönemde başka sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Yakın zamanda literatürde de benzer vaka serileri bireysel bazda da çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.