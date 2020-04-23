Koronavirüs savaşçısı sağlıkçılardan İstiklal Marşı

Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin sağlık personeli, bugüne kadar koronavirüs teşhisi koyulan 70 hastayı tedavi edip, taburcu olmalarını sağladı. Gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üzerlerinde koruyucu kıyafetleri ve ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nı okudu. Sağlık personelinin videosu, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.



Videoda konuşan Başhekim Dr. Osman Himmetoğlu, "Millet olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bizler bu süreçte, Bergama ve bölge halkının desteğini her zaman yanımızda hissettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, böyle bir video hazırlayarak vatandaşlarımıza teşekkür etmek isteyen çalışanlarıma teşekkür ediyorum" dedi