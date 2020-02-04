Koronavirüs SARS’ı geçti

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Aralık 2019’un sonunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (2019-nCoV) koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bilgiler verdi. Cui Wei, şimdiye kadar koronavirüsü taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 17 bin 335, şüpheli sayısının ise 21 bin 558 olduğunu açıkladı. Wei, şimdiye kadar 362 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini ifade ederken taburcu edilen kişi sayısının 521 olduğunu belirtti.



İKİNCİ HASTANE YARIN AÇILIYOR



Başkonsolos, 24 Ocak’ta koronavirus hastalığıyla mücadele etmek için yapımına başlanan 1000 yataklı iki yeni hastaneden birinin önceki gün tamamlandığını diğerinin ise yarın kapılarını açacağını söyledi. Açılan hastanede 1400 askeri doktor ve hemşirenin görev yapmaya başladığını belirten Wei, Çin’in SARS hastalığı tecrübesiyle koronavirüsle etkili bir savaş yürüttüğünü, taburcu sayılarının her geçen gün artmasının umut verici olduğunu ifade etti.



Başkonsolos, koronavirüsün Vuhan bölgesindeki bir balık pazarından çıktığının tespit edildiğini ancak hastalığa yarasa çorbasının sebep olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Wei, hastalığın kaynağını şöyle anlattı: “Çin’de vahşi hayvan satışı yasak, ancak Vuhan’daki pazarda yapılan incelemelerde kaçak yollarla vahşi hayvan satışı yapıldığı tespit edildi.”



HENÜZ İLAÇ YA DA AŞI BULUNAMADI



Wei aşı üretimine ilişkin şunları söyledi: “Biliyorsunuz bir ilacın üretilmesi çok uzun bir süre alıyor. Şu ana kadar koronavirüsle ilgili bir ilaç ya da aşı bulunamadı. Hastalığın sağlık sistemi iyi olmayan ülkelere yayılmasından endişe ediyoruz.”