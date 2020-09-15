Koronavirüs salgınıyla ile mücadele eden doktor, anne ve babasını 7 aydır görmüyor

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun bakımda görev yapan Burakcan Yıldıztekin, Erzurum'da yaşayan anne ve babasını 7 aydır ziyaret etmediğini söyledi. Yoğun bakımda koronavirüs hastalarını sağlıklarına kavuşturmak için mücadele eden Yıldıztekin, virüsün ilk zamanlarında ailesinin kendisi için çok tedirgin olduğuna dikkat çekerek, "Virüsün bana bulaşması ihtimali onları endişe içinde bırakıyordu. Ama tabii ki içimde yaşadığım korkuyu aileme yansıtmamaya çalıştım. Çok fazla başarılı olduğum söylenemez; ama en azından onların benim yanıma gelmesini engelledim. Birlikte olmamamızı, sosyal mesafemizi korumamızı sağladım. Yoksa hakikaten çok fazla tedirginlerdi ve beni görmek istiyorlardı. Ama bunun önüne bir şekilde geçebildim. Yaklaşık 7 aydır virüsten ötürü ailemle görüşemiyorum. Çünkü hem yaşları ileri hem de şeker gibi kronik rahatsızlıkları var. Bu da onları daha riskli hale getiriyor. Böyle bir durumda da zaten ben riskin içerisindeyim. Bir de ailemi ekstra bir riskin içerisine atmak istemedim" dedi.



'AİLEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM'



Yıldıztekin, ailesini uzun bir süre daha göremeyeceğini anlatarak "7 ay göremedim en az bir bu kadar daha göremeyeceğimi düşünüyorum. Durum kontrol altına alınmış olsa da ya da toplumda kabul görmüş olsa da yine kendi içimde yaşadığım korkuyu aileme yansıtmamak adına onlarla görüşmeyeceğim. Yani yaklaşık bir 7-8 ay daha görüşmemeyi planlıyorum. Ailemi çok özlüyorum. Bu süreci inşallah milletçe en az kayıpla, hasarla ve güzel bir şekilde atlatırız. En kısa zamanda ben ve diğer bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız ailesine, eşine, dostuna kavuşur ve inşallah eski zamanlarımıza geri döneriz" ifadelerini kullandı.