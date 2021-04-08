Koronavirüs salgınına ilişkin korkutan açıklama: Henüz zirveyi görmedik

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Şu anda henüz zirveyi görmedik. Yoğun bakıma gelen hastalarda önceki dalgalardaki hastalara göre daha fazla organ tahribatı görüyoruz. Bunun nedeni muhtemelen mutasyon” dedi.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç ise artış hızı en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi:

“Dünyada salgında vaka sayısı artan 6 ülke arasında virüsün üreme katsayısı en yüksek Türkiye ve Hindistan’da. Türkiye’deki salgın eğrisine bakıldığında nisan itibariyle vaka sayılarının hiç olmadığı kadar yüksek olduğu görülüyor. Zamanında alınmayan önlem ve uygulamalar salgının kontrol altına alınmamasında en büyük neden.”

24 SAATTE 54 BİN 740 POZİTİF VAKA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 203 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.

"157 ÜLKE VE 12 ULUSLARARASI ÖRGÜTE YARDIMLARDA BULUNDUK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'in ev sahipliğinde düzenlenen D-8'in 10. Zirve Toplantısı kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk. IMF, Dünya Bankası ve G20’de en yoksul ülkeler için borç erteleme girişimlerini destekledik." dedi.

ÜLKE GENELİNDE BAZI KÖY VE MAHALLELERDE KARANTİNA KARARI ALINDI

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Kastamonu'nun merkeze bağlı Küçüksu köyü merkezi, Cide ilçesindeki Kuşkayası köyü merkezi ve Karaş köyünün Kuş Mahallesi 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ayrıca, Çorum'un merkeze bağlı Akyazı köyünde 10 gün süreyle, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Aksu köyünde yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda gazeteci Muharrem Erdemir, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 57 yaşında hayatını kaybetti.

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