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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Koronavirüs önlemli tehlikeli yolculuk

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ANTALYA'da, yabancı uyruklu 3 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların koronavirüse karşı önlem olarak maske takması ise dikkat çekti.

Antalya'nın Hamza Taş Bulvarı'nda, yabancı uyruklu 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 3 kişi, aynı zamanda koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmadı. Yalnızca motosiklet sürücüsünün kask taktığı tehlikeli yolculuk sırasında, diğer yolcuların önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi. Görenlerin, "Biri ölmemek, diğeri ölmek için davetiye" yorumunu yaptığı motosikletliler, görüntülendiklerini anlayınca, yarım Türkçeleriyle "Teşekkürler, teşekkürler" diyerek el sallayıp uzaklaştı.

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