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Gündem
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Koronavirüs ölümleri sonrası hasta kabulü durduruldu, soruşturma başlatıldı

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Koronavirüs ölümleri sonrası hasta kabulü durduruldu, soruşturma başlatıldı
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Tunceli'de yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bir bakım merkezinde koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerden sonra başlatılan soruşturma sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkeze hasta kabulünü durdurdu.

Tunceli'de faaliyet yürüten yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bakım merkezi çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine merkezde bulunanlara PCR testi yapıldı. Testlerin sonucunda bazı çalışan ve merkezde kalanlarda koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkanlar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedaviye alınan yaşlı ve engellilerden bazıları hayatını kaybetti. Bu durum üzerine açılan soruşturma kapsamında valiliğin de talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müfettiş görevlendirildi. Görevlendirilen 2 müfettişin incelemeleri devam ederken, bakanlık özel bakım merkezine hasta kabulünü durdurdu.

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