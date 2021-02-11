Koronavirüs ölümleri sonrası hasta kabulü durduruldu, soruşturma başlatıldı

Tunceli'de faaliyet yürüten yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bakım merkezi çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine merkezde bulunanlara PCR testi yapıldı. Testlerin sonucunda bazı çalışan ve merkezde kalanlarda koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkanlar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedaviye alınan yaşlı ve engellilerden bazıları hayatını kaybetti. Bu durum üzerine açılan soruşturma kapsamında valiliğin de talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müfettiş görevlendirildi. Görevlendirilen 2 müfettişin incelemeleri devam ederken, bakanlık özel bakım merkezine hasta kabulünü durdurdu.