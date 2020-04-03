Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Prof. Taşcıoğlu'nun adı o hastaneye verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile ilgili yeni tedbirleri açıkladığı konuşmasında, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde Covid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.
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