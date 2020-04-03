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GeriGündem Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Prof. Taşcıoğlu'nun adı o hastaneye verilecek
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Haber Giriş: 03.04.2020 - 20:59,Son Güncelleme:/

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Prof. Taşcıoğlu'nun adı o hastaneye verilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile ilgili yeni tedbirleri açıkladığı konuşmasında, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde Covid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti Prof. Taşcıoğlunun adı o hastaneye verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın bitmesinin ardından koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca sokağa çıkma yasağını 20 yaş ve altına da geldiğini belirterek, "1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" ifadelerini kullandı.
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