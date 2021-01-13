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Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/OF(Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanına acı veda

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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanına acı veda
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Trabzon'da ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu(57) koronavirüs(corona virüs) nedeniyle hayatını kaybetti. Efendioğlu (57), gözyaşları arasında bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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  • Bir can daha aldı sağlık çalışanına acı veda...
  • Bir can daha aldı sağlık çalışanına acı veda...
  • Bir can daha aldı sağlık çalışanına acı veda...
  • Bir can daha aldı sağlık çalışanına acı veda...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzon'un Of ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu (57), gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. 

Trabzon Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı olarak Of ilçesi 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak Efendioğlu, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Efendioğlu için öğle vakti ilçenin Uğurlu Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.

Ailesinin gözyaşlarını tutamadığı cenazede anne Cevriye Efendioğlu’nun ağıtları yürek yaktı. Eşi Emine Efendioğlu’nu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. 

Efendioğlu kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Ambulans şoförü Mehmet Efendioğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Ambulans şoförü Mehmet Efendioğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
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