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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)-
Haber Giriş: 03.05.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhanettin Uysal son yolculuğuna uğurlandı

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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhanettin Uysal son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti eski Milletvekili Burhanettin Uysal (57), memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Karabük Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden olan 26'ncı dönem AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Uysal'ın cenazesi, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine getirildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhanettin Uysal son yolculuğuna uğurlandı

Uysal için Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve yakınları katıldı. 

Uysal'ın cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. 

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhanettin Uysal son yolculuğuna uğurlandı

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