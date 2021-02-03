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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Koronavirüs nedeniyle Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı

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Koronavirüs nedeniyle Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kırsal Ayaklı ve Çatalan mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu bildirilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.

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