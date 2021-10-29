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Koronavirüs kulağımızı da etkiledi... İşte salgınla beraber değişen müzik zevkleri!

#Müzik#Koronavirüs#Müzik Zevki
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi... İşte salgınla beraber değişen müzik zevkleri

Koronavirüs salgını, son 1,5 yılda yaşamın her alanı gibi sosyal hayatımızı da derinden etkiledi. Artık insanlarla daha az temas etmeye çalışıyor, mecbur kalmadıkça kalabalıklara karışmıyoruz. Peki bu durum 'kişisel ruh halimizi' nasıl etkiledi? İşte psikolojimiz için en büyük kanıt: Müzik zevkimizin değişimi...

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Müzik bin yıllardır insan hayatının bir aynası. Hayatımıza yeni alışkanlıklar girdiğinde, bu hemen dinlediğimiz müziğe de yansıyor. Salgın döneminde, insanlar dışarı çıkmadılar ya da iş yerlerine gitmediler. Önce 'zorunlu' uygulanan karantina birçoğumuz için alışkanlık haline geldi.

Artık evimizde daha çok zaman geçirir hale geldik. Bu durum kulağımıza da yansıdı. Verilere göre içinde bulunduğumuz salgın döneminde yeni trendler de ortaya çıkmaya başladı.

MÜZİK DİNLEME SÜRESİ ARTTI

Spotify verilerine göre, müzik dinleyerek geçirdiğimiz sürenin 24 saate oranı arttı.

İnsanlar koronavirüsle birlikte daha iyi uyumalarını, meditasyon yapmalarını ve mevcut durumdan kopmalarını sağlayan müziklere yöneldiler.

Aynı istatistiklere göre insanlar aileleriyle daha çok zaman geçirdi. Bunun sonucunda da çocuklara da uygun aile tipi müzik ya da aile podcast’leri daha çok dinlenmeye başladı.

Koronavirüs kulağımızı da etkiledi... İşte salgınla beraber değişen müzik zevkleri

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Örneğin; koronavirüsün Türkiye'de kendini hissettirmeye başladığı 19-25 Mart 2020 tarihleri arasında;

* Podcast’lere ilgi arttı.

* Ebeveynler müzik ve podcast’leri çocukları için çaldı.

* Müzikseverler daha çok chill müzik (rahatlatıcı) dinledi.

* Kullanıcılar, salgın döneminde, önceki bir aya göre daha çok spor odaklı çalma listeleri oluşturdu ve takip etti.

* Koşu, yoga, doğa sesleri ve meditasyon çalma listeleri arttı.

EVE KAPANDIĞIMIZ GÜNLERDE NOSTALJİYE İLGİ YÜKSELDİ

Hafta sonları dışarı çıkmanın yasaklanmaya başladığı 1-7 Nisan 2020 aralığında kullanıcılar tarafından oluşturulan nostalji temalı çalma listelerinde yüzde 54 oranında artış yaşandı.

KARANTİNA DÖNEMİNDE PODCAST'LERE İLGİ DE ARTTI

Salgın dönemi müziğin yanı sıra eğitici ve öğretici podcast'lere ilgi de arttı.
17 Nisan - 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında ise dünya genelinde ev temizliği ile ilgili çalma listeleri oluşturan kullanıcılarda yüzde 40 artış gözlendi.
Ayrı dönemde;
*Boyama/resim-temalı çalma listelerinde yüzde 90 artış yaşandı
*‘Evden çalışma’ temalı çalma listelerinin oluşturulmasında, mart ayının ilk 10 gününe kıyasla yüzde 1400 artış görüldü
*Pasta/börek pişirme temalı çalma listelerinin oluşturulmasında yüzde 120 artış yaşandı
*Bahçe/bahçe işleri temalı çalma listelerinin oluşturulması oranı ise yüzde 430 arttı
*Temizlik temalı çalma listelerinin oluşturulması yüzde 40 artarken, bu çalma listelerini son bir ayda dinleyen kullanıcıların oranı da yüzde 65’in üzerinde artış gösterdi

Koronavirüs kulağımızı da etkiledi... İşte salgınla beraber değişen müzik zevkleri!

KARANTİNA DÖNEMİNDE PODCAST'LERE İLGİ DE ARTTI

Salgın dönemi müziğin yanı sıra eğitici ve öğretici podcast'lere ilgi de arttı.
17 Nisan - 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında ise dünya genelinde ev temizliği ile ilgili çalma listeleri oluşturan kullanıcılarda yüzde 40 artış gözlendi.
Ayrı dönemde;
*Boyama/resim-temalı çalma listelerinde yüzde 90 artış yaşandı
*‘Evden çalışma’ temalı çalma listelerinin oluşturulmasında, mart ayının ilk 10 gününe kıyasla yüzde 1400 artış görüldü
*Pasta/börek pişirme temalı çalma listelerinin oluşturulmasında yüzde 120 artış yaşandı
*Bahçe/bahçe işleri temalı çalma listelerinin oluşturulması oranı ise yüzde 430 arttı
*Temizlik temalı çalma listelerinin oluşturulması yüzde 40 artarken, bu çalma listelerini son bir ayda dinleyen kullanıcıların oranı da yüzde 65’in üzerinde artış gösterdi

ŞARKILARIN TEMPOSU ARTTI

Koronavirüsle yaşamaya alıştığımız 5 Mayıs-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında da dikkat çeken değişimler oldu. Özellikle 2020 Temmuz'unda kullanıcılar, daha önceki aylara kıyasla daha hareketli ve tempolu müzikler dinledi.

Çalma listelerine göre Nisan ayında 'karamsarlaşan' müzik dünyamız Temmuz ayı ile birlikte 'mutluluğa' doğru evrildi.

KARANTİNA BİTTİNCE...

Araba yolculuklarının başlamasıyla birlikte ise 2020 yazında araba yolculukları ile ilgili çalma listelerinin oluşturulma oranında yüzde 92 artış yaşandı.

Kamp temalı çalma listeleri de 2020'nin Haziran ayından Temmuz ayına kadar olan dönemde yüzde 140 arttı. Bu dönemde başlığında “sıkıntı” ya da “sıkılmak” bulunan 127.000’den fazla çalma listesi oluşturuldu.

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#Müzik#Koronavirüs#Müzik Zevki

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