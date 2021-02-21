Koronavirüs kısıtlamasını unuttular! Akın ettiler

Günlerdir süren kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havayı gören İstanbullular ise soluğu parklarda aldı. Kadıköy Özgürlük Parkı'na gelen vatandaşların kimisi piknik yaptı, kimileri ise çimlerde oturdu. Bazıları ise çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Koronavirüs denetimleri kapsamında devriye gezen polis ekipleri, parka gelerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı kişilere ise cezai işlem uygulandı.

Öte yandan polis ekipleri kısıtlama süresince Bağdat Caddesi'nde denetimlere aralıksız devam etti. Dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek durduruldu ve izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarıda olan vatandaşların geçişine izin verildi.



KONYALILAR GÜNEŞLİ HAVADA KISITLAMAYI UNUTUP, PARKLARA AKIN ETTİ

Konya'da güneşli havayı gören vatandaşlar, kısıtlamayı unutup parklara akın etti. Güneşin tadını çıkaranları gören bekçiler uyarıda bulunup, evlerine dönmelerini istedi. Kentte son günlerde etkili olan görülen soğuk hava ve kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığı 3 ila eksi 1 derece arasında değişmesine rağmen güneşi gören Konyalılar, kısıtlamayı unutup, parklara akın etti. Bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da bankta oturup güneşli havanın tadını çıkardı. Bekçiler ise kısıtlamayı ihlal eden vatandaşları tek tek uyararak evlerine dönmelerini istedi.



'EKMEK ALMA' BAHANESİYLE KISITLAMAYI İHLAL EDEN 3 KİŞİYE CEZA



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasına uygulama noktası kurdu. İnegöl ilçesi Belediye Meydanı’nda uygulama yapan ekipler, yaya 3 kişiyi durdurdu.

Ekipler, 3 kişiye de izin belgelerini sordu. Ancak 3 kişi de belge gösteremedi. Yasağı ihlal eden kişilerin “Ekmek almaya çıktık” demesi üzerine ekipler, 3 kişinin adreslerini inceledi. Ekipler, 3 kişinin yalan söylediğini ortaya çıkardı. 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.





