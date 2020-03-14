Koronavirüs kenetlenmesi

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, hızla alınan önlemler ve kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında Türkiye öne geçti. Sağlık Bakanlığı, 26 kişilik Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturdu. Salgınla ilgili olarak sık sık bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, topluma “güven” kazandırırken, muhalefetten de “teşekkür” aldı.



İLK TEBRİK BAHÇELİ’DEN: Sağlık Bakanı Koca’yı ilk tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. 25 Şubat tarihinde Twitter’dan paylaşım yapan Bakan Koca, “Sayın Devlet Bahçeli, yeni koronavirüs tehdidine karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı bakanlığımızı ve ekibimizi kutladı. Açıklamasıyla kendisini bir kez daha yanımızda gördük. Teşekkür ediyoruz” dedi.



BAKANDAN AKŞENER’E TEŞEKKÜR: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bakan Fahrettin Koca için “En küçük bir şey oluyor. Çıkıyor, fotoğraf veriyor. Bu iyi bir şey. Uzman hocaları topladı, onlarla ilgili ekip kurdu. Bu iyi bir tutum, dolayısıyla bu hakkı Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek lazım” ifadelerini kullandı. Akşener’e, sosyal medya aracılığıyla Bilim Kurulu ve sağlık çalışanları adına teşekkür eden Bakan Koca, “Koronavirüs gibi hayati bir konuda keşke her görüşten insan doğrulara ‘Doğru!’ demeyi bilse, mücadelemizi hep birlikte verebilsek” mesajını paylaştı.



KARAMOLLAOĞLU’NDAN DESTEK: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Bakan Koca’ya koronavirüsle mücadele nedeniyle teşekkür etti. Karamollaoğlu, “Sağlık Bakanı’nın bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık, hassasiyet önem taşıyor” dedi.



PAÇACI’DAN BİRLİK VURGUSU: İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı ise dünkü açıklamasında şunları söyledi: “Bu konuda alınacak tedbirlerde muhalefetiyle, iktidarıyla birlikte hareket etme zorunluluğu var. Hükümetin rasyonel tedbirler konusunda talep edilmesi halinde iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin sorumlu bir muhalefet anlayışı doğrultusunda destek vereceğiz. (Beştepe kararları) Alınan bu tedbirleri tabii ki olumlu karşılıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi şarttır.”