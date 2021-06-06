Koronavirüs karantinasındaki çocuklar, LGS'ye her ilçede belirlenen tek okulda girdi

İlk oturumu saat 09.30'da başlayan LGS'ye koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için karantinada olan çocuklar, ilçelerde belirlenen tek okulda alındı. Erken saatlerde velileriyle okul önlerine gelen öğrencilere, bina girişindeki görevli sınava girecekleri sınıfları söyledi. Tek tek içeri alınan öğrencilere, maskeli ve koruyucu kıyafet giyen personel eşlik etti. Her çocuk sınava, tek başına alındığı sınıfta katıldı.

KAĞITHANE'DE 10 ÇOCUK SINAVA GİRDİ

Kağıthane Ziyapaşa İlkokulu’nda da 10 öğrenci sınava alındı. Okul önünde çocuklarını bekleyen velilerden Arzu Ekici, “Oğlum sınava girdi. Heyecan çok var, biz anneler olarak daha çok heyecanlıyız. İnşallah dört yılın emeğini verirler” dedi.

Karantinada son günleri olduğunu söyleyen Fatma Adlım da “Öğretmen tuttuk, elimizden geleni yaptık, şimdi de dua ediyorum. Oğlum çok heyecanlıydı, çok korktum, çok üzülüyorum. Melek gibi bir çocuk, beş tane çocuğum var ama o başka, büyük olanı. Çok heyecanlı korkuyorum orada bir şey olacak diye. Hayalim, planım yok, sınav geçsin, şu anda başka hiçbir şey düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

BAHÇEDE HAVA ALMALARINA İZİN VERİLDİ

Sarıyer’de ise 5 çocuk, Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nde sınava girdi. Ayrı dersliklerde sınava giren öğrencilerin, bahçeye çıkarak temiz hava almalarına izin verildi.

Çocuğunu sınava getiren Ümit Bulut, “Çocuğumun testi pozitif çıktı. Bugün onuncu gününde, karantina süresi 14 gün. Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi’ni ayarlamışlar. Her bir öğrencimiz ayrı ayrı sınıflarda sınav olmakta, teşekkür ediyorum kendilerine. En azından sınavdan mahrum kalmadılar, psikolojik olarak da sıkıntı yaşayacaklardı. Zaten zor bir süreç malum. Ama şu an itibariyle güzel bir şey oldu. Çocuğum da çok mutlu oldu bu noktada” şeklinde konuştu.

‘DOĞUM GÜNÜNDE İYİ BİR SINAV GEÇİRİR İNŞALLAH’

Bülent Erdal ise “Çocuğum temaslı, annesi pozitif çıktı. Sağ olsunlar ayırdılar diğer öğrencilerden. Güzel bir şey oldu bizim için. İnşallah başarılı bir şekilde atlatır. Hatta bugün de kendisinin doğum günü. İnşallah güzel bir sınav geçirir” dedi.

KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAKİ ÇOCUKLAR SINAVLARININ GÜZEL GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİLER

LGS için Kağıthane’de koronavirüs hastası ya da temaslısı öğrenciler için Ziyapaşa İlkokulu belirlendi. Okulda 10 öğrenci sınava alındı. 09.30'da başlayan LGS'nin ilk oturumunun ardından 11.30'da da ikinci oturumu gerçekleştirildi. Sınav 12.40’da sona erdi. Her çocuk, sınava tek başına alındığı sınıfta katıldı.

Sınavın ardından okuldan çıkan öğrenciler alınan önlemlerden memnun olduklarını belirtti. Sınavdan çıkan Alican Adlım, "Sınav iyiydi, sözelde zaman biraz yetmedi ama kolaydı. Öğretmenler bize karşı sanki yoğun bakımdaki gibi hazırlanmışlardı. Birbirimize yaklaşmamıza izin vermiyorlardı" dedi.

İrem Sultan Sarı, "Sınavım güzel geçti. Ama sayılsa biraz zorladı beni, onun dışında gayet güzel. Basit sorular, çıkmış sorular. Çözdüğüm testlerden de çıktı. Güzeldi yani. Bütün temizlik önlemleri alınmıştı. Öğretmenler de güzel ilgilendiler bizimle" diye konuştu.

Eren Ekici ise, "Zorluydu. İyiydi, elimizden geleni yaptık. İyi bir şey bekliyorum. Hayalim iyi bir lise. Beşiktaş Anadolu ve iyi gelirse, olmazsa ortaokulda aldığım puanlarla gireceğim" şeklinde konuştu.

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