Koronavirüs karantinası süren Bucak'ta 12 kişinin testi negatif çıktı

Bucak ilçesinde oturan Ş.K., 1 Nisan'da Bucak Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş şikayetiyle başvurdu. Koronavirüs şüphesi sonucu yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Ş.K.'ye yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kadının oturduğu Yeni Mahalle 1209 Sokak ile ziyaret ettiği oğlunun oturduğu Fatih Mahallesi'ndeki 1576 Sokak'ta 2 bloktan oluşan site dün karantinaya alındı. Karantina süreci devam eden bölgede sokağın giriş ve çıkışları, polis barikatıyla kapatılıp, kontrol altında tutulurken, sitede de aynı tedbirler uygulanıyor.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Ş.K.'nin temasta bulunduğu yakın çevresindeki 12 kişiye de karantina kararı sonrası test yapılması kararlaştırıldı. Alınan testlerin sonucu negatif çıktı. Testlerin negatif çıkması, hem mahalle hem de site sakinlerinin moralini düzeltti. Bu kişilere yeni test yapıldığı ve sonuçlarının birkaç gün içinde çıkacağı belirtildi. Diğer yandan Ş.K.'nin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin de sürdüğü kaydedildi.

'KORONAVİRÜSTEN KORKMUYORUZ'

Yeni Mahallede 1209 Sokak'ta karantinada bulunan ve pencereden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklama yapan bir kadın, "Allah'a şükür test sonuçları negatif çıktı. Koronavirüsten korkmuyoruz. Allah'ın izniyle bunu atlatacağız. Biz karantinadayız. Diğer mahalle ve sokak sakinleri karantinaya girmek istemiyorlarsa evlerinden çıkmasınlar. Evde kalsınlar" dedi.