MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
GeriGündem Koronavirüs karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Koronavirüs karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

ZONGULDAK'ta koronavirüs testi pozitif çıkınca evde karantinaya alınan V.G. (43), karantina süresinin dolmasına 24 saat kala ekiplerin yaptığı denetimde yakalandı.

Zonguldak Valiliği bünyesinde kurulan ekipler, kent merkezinin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Valilik binası önünde denetim yapan ekipler, durdurdukları bir aracın sürücüsüne HES kodu sorgulaması yaptı. Sorgulamada koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan V.G.'nin karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıktığı tespit edildi. Polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan V.G., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi