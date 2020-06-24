Koronavirüs kan gruplarına göre farklılık gösteriyor mu? Bazı kan grupları virüste daha mı riskli? Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada basın mensuplarından gelen bir soru üzerine.. Kan gruplarının virüs bulaşında ne kadar etkili olduğunun sorulması üzerine açıklamada bulundu. Peki Koronavirüs kan gruplarına göre farklılık gösteriyor mu?
KAN GRUPLARINDA FARKLI ETKİ GÖSTERİYOR MU?
Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında 2 çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun biraz daha riskli 0 grubunun biraz daha az riskli olduğu bir çalışma. Ama bu çalışmanın daha geniş desteklenmesi gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. 1-2 hafta içerisinde yayınlanacak noktaya gelmiş olur.
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