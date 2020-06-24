Koronavirüs kan gruplarına göre farklılık gösteriyor mu? Bazı kan grupları virüste daha mı riskli? Fahrettin Koca açıkladı

KAN GRUPLARINDA FARKLI ETKİ GÖSTERİYOR MU?



Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında 2 çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun biraz daha riskli 0 grubunun biraz daha az riskli olduğu bir çalışma. Ama bu çalışmanın daha geniş desteklenmesi gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. 1-2 hafta içerisinde yayınlanacak noktaya gelmiş olur.