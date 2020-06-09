Koronavirüs kahramanlarına adanan bağışlar Afrika’da su oldu

Geçtiğimiz aylarda Afrika’da açılmak üzere planlanan su kuyusu projesi kapsamında, fedakar ve cefakar sağlıkçalışanları adına elde edilen bağışlar, su kuyusu açılması içinDeniz Feneri'nebağışlandı. Afyon ve Antalya'daki bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği su kuyusu bağışınaçok sayıdakişi destek verdi.

SUYA KAVUŞUP, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DUA ETTİLER



İhtiyaç sahibi halkın temiz suya erişimini sağlamak için Somali’de "T.C Sağlık Çalışanları Hayratı" adıyla Hansholey, Karan, Mogadişu’da su kuyuları açıldı. Bin 500 ailenin su ihtiyacını karşılayacak olan kuyunun açılışında, Türkiye'de en ön saflarda koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına dualar edildi. Açılışta ihtiyaç sahibi yerel halkın mutluluğu gözlerinden okundu.

10 KİŞİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK



Afrika’da yaşayan insanlar için sontaj sistemli su kuyuları açmaya devam edeceklerini belirten Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız , ibadethaneler, hastane ve okulların yakınında açılan su kuyularının, yaklaşık 10 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Kuyulardan elde ettikleri suyun analiz sonuçlarına göre, içilebilir kalitede olduğunu aktaran Yıldız, “Uzun yıllar hizmet verecek olan bu kuyular sayesinde kirli sulara bağlı ortaya çıkan hastaların da önüne geçmiş olacağız” dedi.