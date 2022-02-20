Koronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü! Aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti

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Rize’nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Şenay Genç Yalçınkaya ile Genç ailesinden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

'GENLERİMİZ ARAŞTIRILSIN'

Ailesinin koronavirüse karşı büyük bir sınav verdiğini belirten Ali Genç (63), "Koronavirüsten 9 yakınımızı kaybettik. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Biz aşılarımızı olduk, ‘her şey bitti’ diye sevinmiştik, sevincimiz kursağımızda kaldı. Ne yapacağız bilemiyorum. Aşılarımız mı bize fayda etmedi? Genlerimizde mi problem var? Başından beri hep söylüyoruz. Bizim genlerimiz araştırılsın" dedi.





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