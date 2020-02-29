Koronavirüs İstanbul’u teğet geçmiş

Reuters’ın haberine göre, Lagos Sağlık Eyaleti Komiseri Akin Abayomi, 24 Şubat’ta Nijerya’ya ulaşan İtalyan hastanın 26 Şubat’ta sağlık kontrollerinden geçirildiğini açıkladı. İstanbul’dan Lagos’a uçan hastanın sağlık durumu hakkında konuşan Doktor Bowale Abimbola ise “Morali gayet yerindeydi. Şu an için sağlığı iyi, böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi. 21 milyonluk Lagos kentinde iki gün geçiren İtalya'nın hastalığı bulaştırma şüphesi araştırılıyor.







