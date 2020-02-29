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Haber Giriş: 29.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Koronavirüs İstanbul’u teğet geçmiş

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Koronavirüs İstanbul’u teğet geçmiş
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Nijerya’da tespit edilen ilk koronavirüs vakasına yakalanan hastanın, İtalya’nın Milano kentinden Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a geldiği, buradan aktarma uçağıyla Nijerya’ya gittiği ortaya çıktı.

Reuters’ın haberine göre, Lagos Sağlık Eyaleti Komiseri Akin Abayomi, 24 Şubat’ta Nijerya’ya ulaşan İtalyan hastanın 26 Şubat’ta sağlık kontrollerinden geçirildiğini açıkladı. İstanbul’dan Lagos’a uçan hastanın sağlık durumu hakkında konuşan Doktor Bowale Abimbola ise “Morali gayet yerindeydi. Şu an için sağlığı iyi, böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi. 21 milyonluk Lagos kentinde iki gün geçiren İtalya'nın hastalığı bulaştırma şüphesi araştırılıyor.

Koronavirüs İstanbul’u teğet geçmiş


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