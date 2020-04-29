Koronavirüs hastası, yoğun bakımdan servise alkışlarla alındı

Malatya'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Hacı İ., Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir hafta süren tedavisinin ardından normal servise alındı. Sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak servise alınan hastanın 14 gün karantinada tutulacağı ve sağlığında olumsuz durum olmaması halinde taburcu edileceği belirtildi.