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Haber Giriş: 19.03.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Koronavirüs hastalarına özel hal-hatır ekibi! Odaya giriyorlar ve…

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Koronavirüse yakalandınız, hastanede tedaviye alındınız, bir odada tek başınızasınız. Ağır ve zor bir durum, o durumu hafifletecek bir ekip var, adları hal hatır ekibi. Ekip, “Hastalarda çok yoğun ölüm korkusu var bizim amacımız onun için yardımcı olmak” diyor.

Koronavirüse yakalandınız, hastanede tedaviye alındınız, bir odada tek başınızasınız. Ağır ve zor bir durum, o durumu hafifletecek bir ekip var, adları hal hatır ekibi. Ekip, “Hastalarda çok yoğun ölüm korkusu var bizim amacımız onun için yardımcı olmak” diyor.

İstanbul Feriha Öz Salgın hastanesinde korona hastaları için hizmete başlayan o ekibi CNN TÜRK’ten Fulya Öztürk ve Alper Öztürk görüntüledi. Ekip, “Hastalarda çok yoğun ölüm korkusu var bizim amacımız onun için yardımcı olmak” diyor.

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Koronavirüs hastalarını psikolojik olarak da iyi tutmak için bir ekibi kuruldu. Koronavirüse yakalandınız, hastanedeki odada tek başınızasınız, gerçekten zor bir durum.

Koronavirüs hastalarına özel hal-hatır ekibi Odaya giriyorlar ve…

Feriha Öz salgın hastanesi bu durumu kolaylaştırmak için bir hal-hatır ekibi kurdu. Odalara girip, hastalara durumlarını sorup sohbet ediyorlar. Hemşireler, “Biz her gün odalarda onların durumlarını soruyoruz. En çok ölüm korkusu ve panik atak yaşıyorlar” diyor.

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