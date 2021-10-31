Koronavirüs hastalarına kameralı takip

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alec Baldwin sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladıAlec Baldwin' sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladı!#Alec Baldwin
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Şoke eden mağlubiyet sonrası çok sert eleştiri ve 3 soru: Nasıl olsa bahane hazır...Şoke eden mağlubiyet sonrası çok sert eleştiri ve 3 soru: Nasıl olsa bahane hazır...#Fenerbahçe
Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper olduGelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu#Atatürk Kültür Merkezi
Dikkat Meteorolojiden bölge bölge yağış uyarısıDikkat! Meteoroloji'den bölge bölge yağış uyarısı#Hava Durumu
ABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiasıABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiası!#Koronavirüs
Ünlü yazar şoke etti İşte dünyayı bekleyen yeni kâbusÜnlü yazar şoke etti! İşte dünyayı bekleyen yeni kâbus#Yuval Harari
Türkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyonTürkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyon #Seyahat
Dev şirketin CEOsundan korkutan açıklama 2023′e kadar kapasitemiz tükendiDev şirketin CEO'sundan korkutan açıklama! 2023′e kadar kapasitemiz tükendi#Çip Krizi
Avrupanın göbeğinde ölüm gibi bir şey… Bu mahallede 1 yıldır elektrikler kesikAvrupa'nın göbeğinde 'ölüm gibi bir şey'… Bu mahallede 1 yıldır elektrikler kesik#İspanya
Altay Bayındırdan kötü haber Valencia ve Gustavonun durumu ise...Altay Bayındır'dan kötü haber! Valencia ve Gustavo'nun durumu ise...#Fenerbahçe
İyi ki İzzet Yıldızhanın kızı değilimİyi ki İzzet Yıldızhan'ın kızı değilim!#Serel Yereli
Gazapizmin odasında kim kaldı Oteldeki sırGazapizm'in odasında kim kaldı? Oteldeki sır#Gazapizm
Asu Maralman: Londra’da ev hanımlığı yapıyorumAsu Maralman: Londra’da ev hanımlığı yapıyorum#Asu Maralman
Yargının Engini Onur Durmaz: Katil olduğumu ben de bilmiyordumYargı'nın Engin'i Onur Durmaz: Katil olduğumu ben de bilmiyordum#Onur Durmaz
HABERLERGündem Haberleri

Koronavirüs hastalarına kameralı takip

#Koronavirüs#Salgın#Aşı
Koronavirüs hastalarına kameralı takip

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları, kameralı takip sistemi ile anlık olarak izlenip, olumsuz durumlara karşı erken müdahale sağlanıyor. Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Covid-19 hastalarının odasına çok girilip çıkılması önerilmiyor. Sistem sayesinde dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz. Hastada herhangi akut bir değişiklik olduğunda hızlı müdahale edebiliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ndeki kameralı takip sistemi ile koronavirüs hastalarına hayati müdahaleler erken yapılabiliyor. Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar ile görüntüler oda önü, yoğun bakım salonundaki kolona ve hemşire masalarındaki ekranlara düşüyor. Hastadaki değişimler odaya girmeye gerek kalmadan anlık olarak ekranlardan anbean takip ediliyor. Hastaların kalp ritimlerindeki değişimler de ekranlardan izleniyor. DHA'nın görüntülediği sistem ile Covid-19 hastalarına olası olumsuz durumlarda erken müdahale ediliyor.

'TÜM HASTALARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAK EKRANDA'

Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Hasta odalarını görüntüleyen bir kamera sistemimiz var. Ve tüm hastaların görüntüleri ortak bir ekrana aktarılıyor. Hemşirelerimiz sürekli olarak hastaların kalp hızı, oksijen değerlerini takip ediyorlar ama ayrıca görüntüleri topluca ekrana yansımış oluyor. Böylece hem hastanın vital bulgularını takip ederken hem de görüntülerini görmüş oluyoruz. Bu da uyanık hastalarda özellikle işaretlerinden, hareketlerinden; bir talepleri var mı, bir sıkıntıları var mı; daha erken ayırt edebiliyoruz. Bu sistemle birlikte hastalar sürekli olarak gözlemlenmiş oluyorlar" dedi.

'BU GÖRÜNTÜLER KESİNLİKLE KAYIT EDİLMİYOR'

Haberin Devamı

Prof. Dr. Özcan, kameralı sistemin Covid-19 döneminde kendilerine ek bir katkısı olduğunu belirterek "Hasta odalarımızın tümü tekli odalar, kapalı odalar. Ve Covid-19 hastalarının odasına da hem kendileri hem de sağlık çalışanları için çok girilip çıkılması önerilmiyor. Bunun sayesinde de dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz. Hastada herhangi akut bir değişiklik olduğunda, hareketlerindeki farklılıktan ya da elini kolunu kaldırarak bize vereceği herhangi bir işaretten de yararlanarak hızlı müdahale edebiliyoruz. Covid-19 hastalarımızın hepsi entübe değil ya da hepsinin bilinci kapalı değil, uyanık hastalarımız da var. Yoğun solunum desteğine rağmen uyanık olan hastalarımız var. Bu sistem de onlarla iletişimimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca bu görüntüler kesinlikle kayıt edilmiyor. Hasta mahremiyetine de dikkat ediyoruz. Anlık olarak takip sağlıyoruz. Kalp ritmindeki, kan basıncındaki değişiklikler anlık olarak monitörlere yansıyor. Ve bunları sürekli takip eden hemşire arkadaşlarımız var. Bu da hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Birinin gözünün sürekli hastaların üzerinde olduğunu bilmek hem hastayı hem yakınlarını hem de tüm çalışanları rahatlatıyor" diye konuştu.

İlgili Haberler:

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiO olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Salgın#Aşı

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi